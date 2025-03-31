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Елена Проклова едва не устроила драку с Лерой Кудрявцевой из-за упоминания романа с Андреем Мироновым

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

На съёмках шоу "Звёзды сошлись" едва не разгорелся скандал между актрисой Еленой Прокловой и телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Елена Проклова
Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Елена Проклова

Поводом стал вопрос о прошлом Прокловой и её отношениях с легендарным актёром Андреем Мироновым, которого, по словам Кудрявцевой, одновременно любили две женщины — сама Елена и Лариса Голубкина, супруга Миронова.

Проклова, возмущённая темой, резко прервала ведущую: "Знаешь пословицу: "Кто старое помянет, тому глаз вон"? Какой глаз тебе меньше дорог?". Актриса пояснила, что в молодости обладала "мужским складом характера" — действовала импульсивно, не задумываясь о последствиях.

Она не стала отрицать мимолётную связь с Мироновым, но подчеркнула, что никогда не была в него влюблена. По её словам, артист был прекрасен, но не подходил для серьёзных отношений.

Проклова также вспомнила встречу с Голубкиной на съёмках, где та прямо спросила, собирается ли она увести у неё мужа. 

"Я ответила, что мне такой "подарок” не нужен, и даже посочувствовала ей", — заявила актриса.

Ранее сын Плющенко и Рудковской разозлился на родителей.

Уточнения

Еле́на И́горевна Про́клова (род. 2 сентября 1953, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР (1984), лауреат премии Ленинского комсомола (1977). 

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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