Сын Плющенко и Рудковской недоволен поведением звёздных родителей: зачем он меня снимает, как дурачок?

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Александр Плющенко, 12-летний сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, выразил недовольство поведением родителей во время семейного отдыха.

Фото: youtube.com by канал KENG TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр

В видео, опубликованном Telegram-каналом "Звездач", мальчик возмутился из-за того, что отец снимал его на камеру.

"Зачем он меня снимает, как дурачок!" — заявил Александр, пряча лицо за ластами.

В тот же момент Рудковская попросила супруга подойти, на что фигурист с иронией подметил, что "всем что-то нужно от папы", и попытался разрядить обстановку шутливыми песнями.

Это не первый конфликт в семье на отдыхе. Ранее Александр "устроил разборки" из-за падел-тенниса, заявив, что приехал отдыхать, а не тренироваться.

Ранее Анну Седокову заподозрили в новом романе.

Уточнения

Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край, РСФСР, СССР) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании.



Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.



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