Сын Плющенко и Рудковской недоволен поведением звёздных родителей: зачем он меня снимает, как дурачок?

Александр Плющенко, 12-летний сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, выразил недовольство поведением родителей во время семейного отдыха.
В видео, опубликованном Telegram-каналом "Звездач", мальчик возмутился из-за того, что отец снимал его на камеру.
"Зачем он меня снимает, как дурачок!" — заявил Александр, пряча лицо за ластами.
В тот же момент Рудковская попросила супруга подойти, на что фигурист с иронией подметил, что "всем что-то нужно от папы", и попытался разрядить обстановку шутливыми песнями.
Это не первый конфликт в семье на отдыхе. Ранее Александр "устроил разборки" из-за падел-тенниса, заявив, что приехал отдыхать, а не тренироваться.
Ранее Анну Седокову заподозрили в новом романе.
Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край, РСФСР, СССР) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании.
Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.
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