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Седокова вернулась к публичной жизни после трагедии: поклонники заподозрили роман с футбольным тренером

1:27
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова, несколько месяцев избегавшая внимания после гибели бывшего мужа Яниса Тиммы, вновь активизировалась в соцсетях и начала посещать светские мероприятия.

Анна Седокова
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова

Поводом для обсуждений стал её недавний ролик с матча петербургского "Зенита", где певицу неоднократно замечали в компании спортивной элиты. Подписчики предположили, что 42-летняя артистка завела новый роман, возможно, с помощником тренера клуба Анатолием Тимощуком.

По данным источников, ещё до смерти Тиммы ходили слухи об их связи: якобы во время игр Тимощук отправлял Седоковой "сердечки" через поле, а она отвечала улыбками.

Сама Седокова не комментирует домыслы, объясняя частые визиты в Петербург увлечением сына Гектора баскетболом.

"Мы здесь ради тренировок, а не светской жизни", — косвенно отметила она в одном из интервью.

Напомним, в декабре 2024 года тело Яниса Тиммы обнаружили в московском хостеле — баскетболист покончил с собой, оставив в телефоне просьбу позвонить Анне. Пара официально развелась за неделю до трагедии, но Тимма прилетел из США, надеясь на примирение.

Ранее Сергей Соседов резко ответил Наташе Королёвой после обвинений из-за провала Азизы в шоу "Суперстар".

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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