Сергей Соседов резко ответил Наташе Королёвой из-за скандала с Азизой в Суперстаре

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Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал Наташу Королёву, обвинившую его в предвзятой оценке участников шоу "Суперстар", из-за которой, по мнению певицы, Азиза не одержала победу. Соседов назвал слова Королёвой "чушью собачьей".

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сергей Соседов

Ранее Королева заявила, что Соседов, "перебравший с комплиментами" Азизе, спровоцировал конфликт в судейской коллегии, что в итоге снизило её шансы. По её словам, он предвзято оценивал других участников, чем настроил против себя коллег.

"Я не относился ни к кому из участников предвзято. Всем ставил очень высокие баллы. Я уже вам говорил, что жюри в "Суперстаре" щедрое на оценки. Всех оценивали высоко", — отреагировал Соседов в разговоре с URA.RU.

Он подчеркнул, что за номер "Занавес" Азизу засудили, так как оценки в пять баллов за такой номер говорят о непрофессионализме. По этой причине он считает правильным отказаться от такого судейства.

Соседов также высмеял Королеву, предложив ей "хотя бы для смеха" найти в соцсетях положительные отзывы о другой судье — Лере Кудрявцевой.

Ранее стало известно, что концерт Александра Панайотова в Екатеринбурге завершился скандалом.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.



«Суперстар Возвращение» ― новая версия музыкального проекта «Ты — Суперстар!», которое выходило на НТВ в 2007—2008 годах.





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