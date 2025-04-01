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Леди Гага репостнула фрагмент российского шоу Маска

0:44
Шоу-бизнес

Певица Леди Гага не прошла мимо искромётного номера российского телешоу "Маска". 

Певица Леди Гага
Фото: ВК-аккаунт Леди Гаги is licensed under public doman
Певица Леди Гага

Леди Гага опубликовала в своих социальных сетях фрагмент шоу "Маска". 

Привлёк эпатажную звезду номер, в котором артист в костюме долматинца зажигает под её новый хит Abracadabra. 

Танец Леди Гаги из клипа давно стал вирусным в соцсетях. 

Первой в аккаунте Леди Гага засветилась Ольга Бузова, которая станцевала зажигательный танец под песню артистки. Американская певица отметилась под постом звезды "Дома-2". 

Ранее Филипп Киркоров разоблачил артистов, скрывающихся под маской тереодора с головой быка и окуня.

Уточнения

Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (англ. Stefani Joanne Angelina Germanotta); род. 28 марта 1986, Нью-Йорк, США), известная под сценическим псевдонимом Ле́ди Га́га (англ. Lady Gaga) — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп и актриса. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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