Блогеру Даше Дошик врачи не разрешили уменьшить грудь: подружки остаются со мной

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Блогер-миллионник Даша Дошик пожаловалась на шестой размер груди в 21 год.

Фото: Инстаграм Даши Дошик is licensed under public doman Блогер Даша Дошик

Блогер Даша Дошик рассказала, что посоветовалась с врачами по поводу уменьшения своей груди. Медики отговорили блогера от такого шага.

"Уменьшить грудь я не смогу, потому что она продолжает расти. В 21 год иметь шестой размер. При этом они продолжают расти. Это уникальная история", — рассказала звезда Интернета подписчикам.

Даша решила повременить с операцией, найти мужа, родить ребёнка, а после того, как грудь обвиснет, она её уменьшит.

Блогер отметила, что мужчины могут радоваться, так как её "подружки" остаются с ней.

Ранее телеведущая Ксения Бородина рассекретила операцию по пластике груди.

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