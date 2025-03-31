Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые правила комфорта: что изменится в самолётах с 1 апреля?
Раскрыт секрет идеального напитка: зелёный чай с мятой творит чудеса
Какой водой поливать огурцы: советы для успешного урожая
Столовая СССР: сколько стоил средний советский обед
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Хотели сэкономить на резине? Удивительно, как быстро эта идея становится дорогой
Как не волноваться на соревнованиях? Чемпионка раскрыла секрет успеха
На геологоразведку Якутии выделят 18,4 млрд рублей: что это значит для региона
Тренды педикюра 2025 года, которые заставят вас забыть о старых дизайнах

Блогеру Даше Дошик врачи не разрешили уменьшить грудь: подружки остаются со мной

0:51
Шоу-бизнес

Блогер-миллионник Даша Дошик пожаловалась на шестой размер груди в 21 год.

Блогер Даша Дошик
Фото: Инстаграм Даши Дошик is licensed under public doman
Блогер Даша Дошик

Блогер Даша Дошик рассказала, что посоветовалась с врачами по поводу уменьшения своей груди. Медики отговорили блогера от такого шага.

"Уменьшить грудь я не смогу, потому что она продолжает расти. В 21 год иметь шестой размер. При этом они продолжают расти. Это уникальная история", — рассказала звезда Интернета подписчикам.

Даша решила повременить с операцией, найти мужа, родить ребёнка, а после того, как грудь обвиснет, она её уменьшит.

Блогер отметила, что мужчины могут радоваться, так как её "подружки" остаются с ней.

Ранее телеведущая Ксения Бородина рассекретила операцию по пластике груди.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Экономика и бизнес
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией Аудио 
Land Cruiser AT37: машина, которой плевать на преграды
Авто
Land Cruiser AT37: машина, которой плевать на преграды Аудио 
Невозможно поверить, но это правда: планета родилась прямо перед нами
Наука и техника
Невозможно поверить, но это правда: планета родилась прямо перед нами Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Советские автогонки: какие соревнования были популярны в СССР?   Дмитрий Плотников Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше
Последние материалы
Новые правила комфорта: что изменится в самолётах с 1 апреля?
Раскрыт секрет идеального напитка: зелёный чай с мятой творит чудеса
Какой водой поливать огурцы: советы для успешного урожая
Столовая СССР: сколько стоил средний советский обед
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Хотели сэкономить на резине? Удивительно, как быстро эта идея становится дорогой
Как не волноваться на соревнованиях? Чемпионка раскрыла секрет успеха
На геологоразведку Якутии выделят 18,4 млрд рублей: что это значит для региона
Тренды педикюра 2025 года, которые заставят вас забыть о старых дизайнах
Продажа доли в квартире: хитрость, о которой вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.