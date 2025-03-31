Блогеру Даше Дошик врачи не разрешили уменьшить грудь: подружки остаются со мной

Блогер-миллионник Даша Дошик пожаловалась на шестой размер груди в 21 год.
Блогер Даша Дошик рассказала, что посоветовалась с врачами по поводу уменьшения своей груди. Медики отговорили блогера от такого шага.
"Уменьшить грудь я не смогу, потому что она продолжает расти. В 21 год иметь шестой размер. При этом они продолжают расти. Это уникальная история", — рассказала звезда Интернета подписчикам.
Даша решила повременить с операцией, найти мужа, родить ребёнка, а после того, как грудь обвиснет, она её уменьшит.
Блогер отметила, что мужчины могут радоваться, так как её "подружки" остаются с ней.
Ранее телеведущая Ксения Бородина рассекретила операцию по пластике груди.
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