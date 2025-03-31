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Блогера Павла Дворецкого обвинили в крупном мошенничестве: обманул пенсионерку

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Шоу-бизнес

Блогеру Павлу Дворецкому грозит уголовное наказание. Звезду Интернета задержали по подозрению в крупном мошенничестве.

Блогер Павел Дворецкий
Фото: https://vk.com/dvoretsky.music by ВК-аккаунт Павла Дворецкого is licensed under public doman
Блогер Павел Дворецкий

Блогера-миллионника Павла Дворецкого подозревают в мошеннических действиях.

У 26-летняя парня более 4 миллионов подписчиков в ТикТоке. Инфлюенсера обвиняют в том, что он обманным путём выманил у пенсионерки 19 миллионов рублей.

Если вина блогера будет доказана, он может лишиться свободы на 10 лет.

Ранее телеведущая Ксения Бородина призналась, что поддерживает связь с осуждённой за нарушение налогового законодательства королевой "Марафонов желаний" Еленой Блиновской. Звезда "Дома-2" переживает, что дети Блиновской остались без родителей, так как муж Елены отправился на СВО.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Блогера Павла Дворецкого обвинили в крупном мошенничестве: обманул пенсионерку
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