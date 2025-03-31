Ивлеева покинула Россию после скандала и опубликовала первое фото из-за границы

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева впервые с декабря 2023 года улетела из России, разместив в Telegram-канале снимок с отдыха.
На фото запечатлены её ноги на пляже, а подпись "Утречко доброе" не раскрывает локацию. Отъезд Ивлеевой последовал за волной критики из-за "голой" вечеринки, которая прошла 20 декабря 2023 года при участии Ксении Собчак, Филиппа Киркорова, Глюкозы, Лолиты Милявской и других медийных персон.
После мероприятия ряд участников, включая саму Ивлееву, принесли публичные извинения, однако столкнулись с бойкотом концертных площадок и расторжением контрактов. Ивлеева, до скандала считавшаяся одной из самых востребованных ведущих, оказалась в центре судебных разбирательств с организаторами мероприятий.
Решение блогерши уехать за рубеж совпало с попытками восстановить репутацию. Отказ раскрыть страну пребывания может быть связан с желанием избежать дополнительного внимания.
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Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
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