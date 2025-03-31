Ксения Собчак назвала имя самого завидного холостяка страны

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак рассказала о ещё одном громком разводе, в результате которого появился новый завидный холостяк.

Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman Журналистка Ксения Собчак и бизнесмен Аркадий Абрамович

Ксения Собчак рассказала, что старший сын Романа Абрамовича, Аркадий, развёлся с женой, моделью Марией Абрамович. Не спас брак даже общий ребёнок.

"С самым завидным холостяком этого сезона, кажется определились", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Собчак вспомнила, что в 2013 году Аркадий Абрамович состоял в отношениях с Сашей Новиковой, однако тот союз не состоялся, несмотря на большой потенциал.

Ранее Ксения Собчак объяснила, почему, на её взгляд, певец Шаман и Екатерина Мизулина идеально подходят друг другу.

Уточнения

Рома́н Арка́дьевич Абрамо́вич (порт. Roman Abramovich, ивр. רומן אברמוביץ'‎; род. 24 октября 1966[…], Саратов, РСФСР, СССР) — российский, израильский и португальский мультимиллиардер. Самый богатый гражданин Португалии.



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