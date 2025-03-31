Эрнст процитировал Nautilus, комментируя уход Малахова: спасибо, что ты ушла

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что не сожалеет о решении ведущего Андрея Малахова покинуть телеканал в 2017 году.

Фото: Telegram by Telegram-канал Андрея Малахова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Андрей Малахов

Отвечая на вопрос о расставании с медийной звездой, Эрнст процитировал строку из хита группы Nautilus Pompilius: "Спасибо, что ты ушла".

"Бывает, люди перерастают канал, а бывает — канал перерастает своих ведущих", — пояснил он, подчеркнув естественность таких изменений в индустрии.

Малахов, легендарный ведущий программ "Пусть говорят" и "Привет, Андрей!", перешёл на канал "Россия 1" 21 августа 2017 года, завершив 25-летнее сотрудничество с Первым.

Эрнст, однако, избегает ностальгии: ранее в документальном проекте "Влад Листьев. Улыбка на память" он признался, что вернулся на телевидение в 1990-х именно благодаря памяти об убитом коллеге.

Ранее Вика Цыганова отреагировала на решение суда о возвращении квартиры Ларисе Долиной, проданной мошенникам.

Уточнения

Константи́н Льво́вич Эрнст (род. 6 февраля 1961, Москва, СССР) — советский и российский медиаменеджер, продюсер, режиссёр, сценарист, телеведущий.



Андрей Никола́евич Мала́хов (род. 11 января 1972, Апатиты, Мурманская область) — российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр.



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