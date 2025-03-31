Певцу Шаману запретили зарегистрировать товарный знак Я русский на алкоголь

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Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, получил отказ от Роспатента. Артист хотел зарегистрировать товарный знак "Я русский" на алкоголь.

Фото: ВК-аккаунт певца Шамана is licensed under public doman Певец Шаман

Роспатент отказал певцу Шаману в регистрации товарного знака, повторяющего название его главного хита "Я русский".

Отказ обоснован тем, что данный товарный знак на алкогольной продукции может оскорбить чувство достоинства россиян.

"Данное обозначение способно вызвать прямую ассоциацию между национальностью и, в частности, употреблением алкогольной продукции", — приводит текст документа с отказом Telegram-канал Baza.

Документ гласит, что решение о регистрации подобных товарных знаков противоречит интересам общества.

Ранее Ксения Собчак высказалась о свадьбе певца Шамана и Екатерины Мизулиной с Николаем Басковым в роли ведущего.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



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