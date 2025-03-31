Наконец маска снята!: Киркоров раскрыл участника в костюме Окуня

В очередном выпуске проекта "Маска" Филипп Киркоров вновь подтвердил свою репутацию проницательного жюри, разгадав тайну участника в костюме Окуня. Им оказался певец Ярослав Сумишевский, чьё выбывание из шоу вызвало смешанные эмоции.

Фото: youtube.com by канал FKLoveStory2, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Филипп Киркоров в шоу "Маска"

Несмотря на яркие номера, Окунь оказался в номинации на уход, и судьи, включая Киркорова, проголосовали за сохранение другого артиста.

Киркоров, угадавший личность Сумишевского ещё до финального голосования, прокомментировал: "Наконец маска снята!". Сам Ярослав освободился от образа и признался, что ему было интересно попробовать себя в разных амплуа.

"Жаль, что проект завершился для меня так скоро", — высказался певец и поблагодарил зрителей за поддержку.

Окунь впечатлял зрителей вокальными трансформациями — от романсов до рок-хитов. Однако, как подчеркнул Сумишевский, главным достижением для него стал выход из зоны комфорта.

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Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



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