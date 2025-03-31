Состояние Паши Техника остается критическим: появились первые фото из тайской клиники

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Telegram-канал Mash опубликовал снимки рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), сделанные в больнице Таиланда. На фото артист подключён к системам жизнеобеспечения — аппаратам ИВЛ и ЭКМО, его тело опутано датчиками и капельницами.

Фото: youtube.com by канал GAZ LIVE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паша Техник

По данным источника, близкого к семье, музыкант находится без сознания, а врачи диагностировали полиорганную недостаточность и септический шок на фоне бактериальной пневмонии.

Экс-супруга Техника, Ева Карицкая, связала ухудшение его здоровья с некорректным применением антибиотиков. Ранее она сообщала, что рэпер был госпитализирован в конце марта с острым отравлением после употребления алкоголя и наркотиков.

По данным Mash, ещё до отъезда в Таиланд Ивлев обращался к врачам из-за судорог и потери сознания, однако отказался от стационарного лечения.

Друзья артиста не исключают версию умышленного отравления. Накануне они упоминали инцидент на вечеринке, где к Паше приблизился незнакомец, после чего самочувствие музыканта резко ухудшилось.

Врачи борются за жизнь Техника, применяя вазопрессорную терапию для поддержания кровяного давления, но прогнозы остаются осторожными.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; род. 1 июля 1984, Москва) — российский рэпер и музыкальный продюсер.



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