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Алла Пугачёва анонсировала песню о героях ВОВ после скандала с исчезновением трека

1:31
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва, проживающая в Израиле с 2022 года, представит композицию "Поцелуй войны", посвящённую участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщила её директор Елена Чупракова, уточнив, что релиз состоится 11 апреля на всех цифровых платформах.

Валентин Юдашкин, Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте
Фото: RIA Novosti archive by Andrey Degtyarev / Андрей Дегтярев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валентин Юдашкин, Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте

Детали текста и аранжировок пока не разглашаются, однако известно, что авторами стали композитор Андрей Мисин и поэт Андрей Ордынец. Ранее фрагмент трека ненадолго появился в Сети, но был удален, спровоцировав споры среди поклонников.

Звукорежиссёр Игорь Лалетин, сотрудничавший с Пугачёвой в 1990-х, выразил сомнения в аутентичности работы: "Стиль вокала и аранжировки вызывают вопросы. Не исключаю, что здесь использован искусственный интеллект".

Это не первый случай критики в адрес певицы. После релизов 2024 года эксперты отмечали, что её голосовые данные "теряют силу", а попытки имитировать прежний вокал выглядят неестественно. Несмотря на это, Чупракова подчёркивает, что новая композиция — дань уважения поколению победителей, а не коммерческий проект.

Напомним, Пугачёва покинула Россию на фоне геополитических событий в 2022 году. Вместе с семьёй она проживет в Израиле и на Кипре.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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