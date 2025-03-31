Алла Пугачёва анонсировала песню о героях ВОВ после скандала с исчезновением трека

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Певица Алла Пугачёва, проживающая в Израиле с 2022 года, представит композицию "Поцелуй войны", посвящённую участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщила её директор Елена Чупракова, уточнив, что релиз состоится 11 апреля на всех цифровых платформах.

Фото: RIA Novosti archive by Andrey Degtyarev / Андрей Дегтярев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валентин Юдашкин, Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте

Детали текста и аранжировок пока не разглашаются, однако известно, что авторами стали композитор Андрей Мисин и поэт Андрей Ордынец. Ранее фрагмент трека ненадолго появился в Сети, но был удален, спровоцировав споры среди поклонников.

Звукорежиссёр Игорь Лалетин, сотрудничавший с Пугачёвой в 1990-х, выразил сомнения в аутентичности работы: "Стиль вокала и аранжировки вызывают вопросы. Не исключаю, что здесь использован искусственный интеллект".

Это не первый случай критики в адрес певицы. После релизов 2024 года эксперты отмечали, что её голосовые данные "теряют силу", а попытки имитировать прежний вокал выглядят неестественно. Несмотря на это, Чупракова подчёркивает, что новая композиция — дань уважения поколению победителей, а не коммерческий проект.

Напомним, Пугачёва покинула Россию на фоне геополитических событий в 2022 году. Вместе с семьёй она проживет в Израиле и на Кипре.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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