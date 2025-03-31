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Исчезновение коллекции Яниса Тиммы: отец раскрыл детали загадочной пропажи

1:19
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Отец скончавшегося полгода назад латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Райтис Тимма заявил о таинственном исчезновении личных вещей спортсмена.

Янис Тимма с отцом
Фото: instagram.com by личный аккаунт Райтиса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Янис Тимма с отцом

В личном блоге он рассказал, что пропала коллекция игровых маек, символизирующих этапы карьеры сына, а также более 100 пар редких кроссовок 48,5-го размера.

"Каждая форма — часть его истории. Всё исчезло: память, вложения, годы… Не понимаю, как это могло произойти", — написал родитель.

Райтис обращал внимание на удаление фотографий с Анной Седоковой, бывшей женой Яниса, из соцсетей покойного. По его словам, латвийский Следственный комитет планировал вызвать певицу на допрос в рамках дела о гибели спортсмена, так как она, по версии семьи, "мешала расследованию и пыталась осквернить память".

Напомним, Янис Тимма покончил с собой в декабре 2024 года в московском хостеле рядом с домом Седоковой. На телефоне баскетболиста обнаружили номер певицы и сообщение с просьбой ей позвонить. Прощание с Янисом прошло в Риге 27 декабря.

Ранее Екатерина Варнава ответила всем хейтерам.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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