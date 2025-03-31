Исчезновение коллекции Яниса Тиммы: отец раскрыл детали загадочной пропажи

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Отец скончавшегося полгода назад латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Райтис Тимма заявил о таинственном исчезновении личных вещей спортсмена.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Райтиса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Янис Тимма с отцом

В личном блоге он рассказал, что пропала коллекция игровых маек, символизирующих этапы карьеры сына, а также более 100 пар редких кроссовок 48,5-го размера.

"Каждая форма — часть его истории. Всё исчезло: память, вложения, годы… Не понимаю, как это могло произойти", — написал родитель.

Райтис обращал внимание на удаление фотографий с Анной Седоковой, бывшей женой Яниса, из соцсетей покойного. По его словам, латвийский Следственный комитет планировал вызвать певицу на допрос в рамках дела о гибели спортсмена, так как она, по версии семьи, "мешала расследованию и пыталась осквернить память".

Напомним, Янис Тимма покончил с собой в декабре 2024 года в московском хостеле рядом с домом Седоковой. На телефоне баскетболиста обнаружили номер певицы и сообщение с просьбой ей позвонить. Прощание с Янисом прошло в Риге 27 декабря.

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Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



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