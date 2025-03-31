Гоген Солнцев об упадке своего ремесла: пожилые леди предлагали неплохие деньги

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Гоген Солнцев пожаловался на пожилых женщин, которым приходится платить.

Фото: ВК-аккаунт Гогена Солнцева is licensed under public doman Шоумен Гоген Солнцев

Гоген Солнцев отреагировал на заголовок журнала, который гласил, что он вынужден платить престарелым представительницам древнейшей профессии.

"Что мне за интим даже старым кошолкам приходится платить?" — выразил своё возмущение шоумен.

Солнцев отметил упадок своего ремесла и высказал тоску по тому времени, когда пожилые леди предлагали ему неплохи деньги за близость.

Теперь ситуация поменялась. Уже ему приходится раскошеливаться.

Интернет-пользователи посоветовали Солнцеву обратиться за советом к Прохору Шаляпину, у которого дела идут отменно.

Ранее Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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