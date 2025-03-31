Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Работа нейросети или фейк: звукорежиссёр Пугачёвой о новых треках
Кратковременное голодание: секрет стройности или самообман
Тени не держатся? Откроем вам секреты, которые перевернут твой макияж
Карантин и болезни: Оксана Самойлова раскрыла подробности о здоровье детей
Налоговые вычеты без бумажной волокиты! Банки предлагают новую услугу уже в следующем месяце
Морковь, как вы её ещё не ели: вкуснейшие котлетки без мяса
Турбулентность на рынке жилья: ждать ли внезапного роста цен на квартиры в 2025 году
Ангарская ответила хейтерам по поводу похудения: думают, что я нашла волшебную таблетку
Кошачий коронавирус: почему 90% питомцев заражены, а владельцы не знают

Гоген Солнцев об упадке своего ремесла: пожилые леди предлагали неплохие деньги

0:49
Шоу-бизнес

Шоумен Гоген Солнцев пожаловался на пожилых женщин, которым приходится платить.

Шоумен Гоген Солнцев
Фото: ВК-аккаунт Гогена Солнцева is licensed under public doman
Шоумен Гоген Солнцев

Гоген Солнцев отреагировал на заголовок журнала, который гласил, что он вынужден платить престарелым представительницам древнейшей профессии.

"Что мне за интим даже старым кошолкам приходится платить?" — выразил своё возмущение шоумен.

Солнцев отметил упадок своего ремесла и высказал тоску по тому времени, когда пожилые леди предлагали ему неплохи деньги за близость. 

Теперь ситуация поменялась. Уже ему приходится раскошеливаться.

Интернет-пользователи посоветовали Солнцеву обратиться за советом к Прохору Шаляпину, у которого дела идут отменно.

Ранее Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пасхальные яйца: какие цвета под запретом — и чем их заменить
Еда и рецепты
Пасхальные яйца: какие цвета под запретом — и чем их заменить Аудио 
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Авто
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички Аудио 
Один стакан в день — и кожа вновь сияет, а килограммы исчезают. Как это работает
Красота и стиль
Один стакан в день — и кожа вновь сияет, а килограммы исчезают. Как это работает Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова Украина на краю пропасти: почему Запад готов повторить свой афганский сценарий Дмитрий Плотников
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Последние материалы
Работа нейросети или фейк: звукорежиссёр Пугачёвой о новых треках
Кратковременное голодание: секрет стройности или самообман
Тени не держатся? Откроем вам секреты, которые перевернут твой макияж
Карантин и болезни: Оксана Самойлова раскрыла подробности о здоровье детей
Налоговые вычеты без бумажной волокиты! Банки предлагают новую услугу уже в следующем месяце
Морковь, как вы её ещё не ели: вкуснейшие котлетки без мяса
Турбулентность на рынке жилья: ждать ли внезапного роста цен на квартиры в 2025 году
Ангарская ответила хейтерам по поводу похудения: думают, что я нашла волшебную таблетку
Кошачий коронавирус: почему 90% питомцев заражены, а владельцы не знают
Зеленый лук под вашей рукой: как сажать и не ошибиться — три проверенных совета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.