Вылечившаяся Борисова обвинила Волочкову в алкоголизме

Ведущая Дана Борисова, страдавшая от наркозависимости, обвинила балерину Анастасию Волочкову в алкоголизме. Сама Борисова после лечения в таиландской клинике решила помогать ближним победить их недуги.
Так, Борисова объявила, что Милана Кержакова проходила курс терапии вместе с ней. Женщина опровергла сей факт, с чем ведущая спорить не стала. Примечательно же иное: публикация содержала хэштег #спасемволочкову. Это привлекло "обитателей" Инстаграм.
Ведь спасительница зависимых уже пыталась помочь Волочковой, обличая ее в пристрастии к крепким напиткам. Тогда скандал закончился извинениями Борисовой. После хэштега тема вновь стала актуальной. Пользователи присоединились к дискуссии: некоторые подтвердили проблему балерины, другие стали ее защищать. Сама же виновница обсуждения никак не прокомментировала произошедшее.
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