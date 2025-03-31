Вероника Степанова о беременности невесты Тимати: после родов в утиль?

Психолог Вероника Степанова предположила, что ждёт невесту Тимати после рождения ребёнка.
Вероника Степанова не прошла мимо слухов о предполагаемой беременности возлюбленной рэпера Тимати Валентины Ивановой.
Известная своими резкими высказываниями психолог не исключила, что после рождения ребёнка Валентина повторит участь предыдущих невест артиста — Алёны Шишковой и Анастасии Решетовой.
"Валя беременна? Интересно, Валю после родов отправят в утиль (как предыдущих) или оставят "на подольше", учитывая внешнее сходство с мамой?" — написала Степанова в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что в семье рэпера Тимати обсудили, кто кому пожертвует почку.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!