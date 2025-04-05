Ребёнок как лекарство: Бьянка Цензори нашла способ обуздать Канье Уэста

Не так давно в СМИ стали появляться новости о разводе Бьянки Цензори и Канье Уэста. Впоследствии это оказалось фейком, однако брак с таким своеобразным человеком, как Уэст, действительно может быть под угрозой, особенно после эпатажного выхода Бьянки на "Грэмми".
Анонимный источник сообщил изданию Daily Mail, что Цензори знает, как утихомирить своего мужа, который в конце концов дошёл до такой крайности, что стал восхвалять нацизм и Гитлера.
"Бьянка хочет родить от Канье ребёнка, полагая, что это спасёт брак и исцелит их отношения. Бьянка считает, что наличие ещё одного наследника успокоит Канье и не позволит ему подвергать себя опасности своими действиями", — сообщил инсайдер.
Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.
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