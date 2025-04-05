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Ребёнок как лекарство: Бьянка Цензори нашла способ обуздать Канье Уэста

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Шоу-бизнес

Не так давно в СМИ стали появляться новости о разводе Бьянки Цензори и Канье Уэста. Впоследствии это оказалось фейком, однако брак с таким своеобразным человеком, как Уэст, действительно может быть под угрозой, особенно после эпатажного выхода Бьянки на "Грэмми".

Канье Уэст
Фото: flickr.com by Peter Hutchins, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Канье Уэст

Анонимный источник сообщил изданию Daily Mail, что Цензори знает, как утихомирить своего мужа, который в конце концов дошёл до такой крайности, что стал восхвалять нацизм и Гитлера.

"Бьянка хочет родить от Канье ребёнка, полагая, что это спасёт брак и исцелит их отношения. Бьянка считает, что наличие ещё одного наследника успокоит Канье и не позволит ему подвергать себя опасности своими действиями", — сообщил инсайдер.

Уточнения

Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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