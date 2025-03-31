Роман с Эндрю Гарфилдом отменяется: Деми Мур делает неожиданный выбор​

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Деми Мур, известная актриса Голливуда, вновь оказалась в центре внимания благодаря своему решению сосредоточиться на возрождении карьеры, временно отложив личную жизнь. После слухов о возможном романе с Эндрю Гарфилдом стало известно, что Мур решила приостановить развитие личных отношений ради профессионального роста.​

Фото: commons.wikimedia.org by David Shankbone, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Деми Мур

В последние месяцы Деми была полностью поглощена работой над фильмом "Субстанция", который получил признание критиков и зрителей, а также телесериалом "Лэндмэн", неожиданно получившим высокие рейтинги. По словам близкого друга актрисы, она не могла найти времени или возможности для новых отношений, поскольку была сосредоточена на успехе этих проектов.

Ранее Деми Мур рассказала, что в середине 90-х годов, после череды неудачных фильмов, она задумывалась о завершении карьеры. Однако участие в проекте "Субстанция" спустя 20 лет вернуло ей уверенность и желание продолжать актерскую деятельность. ​

Сейчас, несмотря на семейные обстоятельства, включая тяжелую болезнь бывшего мужа Брюса Уиллиса, Деми Мур решительно настроена продолжать работу в киноиндустрии, доказывая, что возраст не является препятствием для достижения новых высот в профессии.

Уточнения

Деми́ Джин Мур (англ. Demi Gene Moore; [dəˈmiː dʒiːn ˈmɔːr]), в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель, автор песен, активист, филантроп и мемуарист.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.