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20 лет спустя: роман Бекхэма снова в центре внимания — правда или пиар

2:46
Шоу-бизнес

Имя Дэвида Бекхэма снова на первых полосах — но не из-за футбола, моды или семьи. Поводом стал скандал двадцатилетней давности, который неожиданно обрёл новую жизнь. Его бывшая помощница, Ребекка Лоос, заявила, что между ними действительно был роман, и обвинила бывшего босса в попытках замолчать правду ради сохранения безупречного имиджа.

Дэвид Бекхэм
Фото: commons.wikimedia.org by Soccer Aid for Unicef, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дэвид Бекхэм

Что сказала Ребекка Лоос?

Ребекка Лоос, которая сегодня живёт в Норвегии, замужем и воспитывает двоих детей, решила напомнить миру о своей версии событий. В интервью СМИ она утверждает, что роман с Дэвидом Бекхэмом был реальным, а не плодом её воображения. По её словам, отрицание со стороны Дэвида — это не защита семьи, а стратегическая попытка сохранить репутацию.

"Я знаю, что говорю правду, и он это знает. Он может притворяться, что этого не было, но я не собираюсь молчать", — отметила Лоос.

Документалка Netflix вскрыла старые раны

Новый виток скандалу дал документальный сериал Netflix под названием Beckham, в котором Виктория Бекхэм впервые откровенно рассказала о том трудном периоде в их браке. Она призналась, что в какой-то момент они с Дэвидом чувствовали себя так, будто "были друг против друга". Эти слова стали вирусными в соцсетях, вызвав волну сочувствия и обсуждений.

"Это был самый тяжёлый период в нашей жизни. Нам приходилось бороться не только друг за друга, но и с общественным мнением", — поделилась Виктория.

Дэвид хранит молчание, но брак устоял

Сам Дэвид Бекхэм не дал новых комментариев по поводу слов Лоос. Однако и тогда, и сейчас он отрицает наличие романа. Несмотря на волну слухов, супруги сохранили свой брак. За эти два десятилетия они не только остались вместе, но и стали одной из самых влиятельных пар в мире шоу-бизнеса и спорта.

Они воспитали четверых детей, создали успешные личные бренды и часто появляются на публичных мероприятиях вместе, демонстрируя сплочённость и поддержку друг другу.

Почему сейчас?

Возникает логичный вопрос — почему история всплыла именно сейчас? Причин может быть несколько. Сериал Netflix обновил общественный интерес к личной жизни Бекхэмов, и, возможно, Лоос решила воспользоваться моментом, чтобы вновь заявить о себе и своей версии правды. Либо это попытка установить справедливость — спустя годы молчания.

Как бы там ни было, скандал 20-летней давности снова стал актуальным, а обсуждения в соцсетях не утихают.

Уточнения

Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм (Бе́кем; англ. David Robert Joseph Beckham, английское произношение: [ˈdeɪvɪd ˈrɒbət ˈdʒəʊzəf ˈbɛkəm]; родился 2 мая 1975, Лондон) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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