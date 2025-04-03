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Неслыханный провал: Леонид Якубович раскрыл, как чуть не потерял работу на Поле чудес

1:22
Шоу-бизнес

Сегодня сложно представить, чтобы "Поле чудес" вёл кто-то, кроме Леонида Якубовича, который стал ведущим программы с 1991 года, однако в начале своей карьеры был случай, когда Якубович чуть не ушёл из шоу из-за неудачи.

Поле чудес
Фото: commons.wikimedia.org by Natalia Senatorova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поле чудес

Якубович на тот момент ещё не набрался уверенности в себе и очень нервничал во время съёмок. От волнения он неумышленно начинал кричать, и его голосовые связки пострадали.

"Орал так, что звукооператор чуть не оглох и заявил, что больше так работать не может. Я понял, что дело — труба, и сказал: хорошо, я ухожу. Меня никто не отговаривал", — приводит слова звезды "7Дней".

Якубович ждал, что его будут останавливать и скажут что-нибудь подбадривающее. Вместо этого ему лишь ответили, что это его дело, но если что, он может прийти в следующий раз, чтобы сделать последнюю попытку.

Немного успокоившись, Якубович решил, что должен всё-таки прийти, и оказалось, что это было не зря, ведь он был представлен зрителям как восходящая звезда экрана.

"У меня, что называется, ноги отнялись. Но после тех слов в мой адрес весь зал встал, грохнули аплодисменты, и я просто уже не мог подвести", — поделился воспоминаниями Якубович.

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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