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Экстрасенс Олег Шепс рассказал о своих страданиях: караулил девчонку под окнами и залезал на крышу

0:55
Шоу-бизнес

Экстрасенс Олег Шепс вспомнил в шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" случай из своей жизни, когда он страдал от любви к одной девушке.

Цветок
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Palmer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цветок

Шепс рассказал об этом в связи с тем, что в программе разбирали похожий случай, произошедший в одной семье. Шепс назвал себя романтиком и сказал, что всегда относился к любви как к одному из самого важного, что есть в его жизни. В тот период, когда он мучился из-за неразделённых чувств, ему казалось, что наступил конец света.

"Думаете, мужики не такие чувствительные, как женщины? Это не так. У меня была похожая история. Я ходил под окнами, караулил девчонку, на крышу залезал, ноги свешивал. А сейчас думаю: "Какой дурак был"", — признался Олег.

Он добавил, что на тот момент был уверен, что больше никого и никогда не сможет полюбить.

Уточнения

«Би́тва экстрасе́нсов» (с 23-го сезона — «Но́вая битва экстрасенсов») — российское антинаучное телешоу на ТНТ, участники которого изображают обладание сверхспособностями.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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