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Мы подходим друг другу: Прохор Шаляпин пришёл на шоу Малахова с женщиной и рассказал о чувствах к ней

1:42
Шоу-бизнес

К Андрею Малахову на один из выпусков шоу "Привет, Андрей!" пришёл Прохор Шаляпин, и пришёл он не один. С ним была исполнительница и автор песен Лариса Гордьера. Прохор и Лариса исполнили дуэтом песню "Грустит кленовая листва", и было видно невооружённым взглядом, что они не равнодушны друг к другу.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

Во время исполнения песни Прохор Шаляпин и Лариса Гордьера смотрели друг на друга так, что возникала мысль об их взаимной влюблённости. Малахов поинтересовался, что их связывает друг с другом.

"Я даже пропустил момент, как вы так спелись, и какая страсть сейчас была", — отметил Малахов.

Шаляпин рассказал, что услышал песню "Грустит кленовая листва" в исполнении Ларисы и решил позвонить ей, так ему запали в душу и мелодия, и слова. Прохора не остановило то, что за окном была поздняя ночь. Он набрал номер Ларисы, и этот звонок оказался судьбоносным.

"Мы очень друг друга любим и давно уважаем друг друга. Я ещё могу сказать так, что здесь ещё важно, чтобы подходила стать, понимаете. Мы подходим с Ларисой друг другу", — произнёс Прохор.

Оказалось, что таланты Ларисы не ограничиваются музыкой. Кроме всего прочего, она чемпион по спортивным бальным танцам. Вместе с гостями она попросила Прохора исполнить с ней танец, а после этого романтического выступления Малахов подвёл итог.

"Мне кажется, мы сейчас видели репетицию свадебного танца, дорогие друзья!" — пошутил Малахов, а весь зал закричал "Горько".

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Мы подходим друг другу: Прохор Шаляпин пришёл на шоу Малахова с женщиной и рассказал о чувствах к ней
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