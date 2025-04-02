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Угрожал выбросить ребёнка: как зависимость разрушила жизнь советского Робертино Лоретти Сергея Парамонова

1:50
Шоу-бизнес

В детские годы Сергей Парамонов, чей голос считался уникальным, обрёл необычайную славу. Когда пришло время уйти из детского хора по возрасту, жизнь бывшего солиста претерпела изменения не в лучшую сторону.

Стакан
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Павлов 1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стакан

Молодой человек связался с сомнительной компанией, которая не обходилась без спиртного, но при этом Сергей успевал подрабатывать в ресторанах и гастролировать.

Затем он закончил вечернюю музыкальную школу и поступил в музыкальное училище, но был из него отчислен. Пока Сергей учился, ему повезло: он познакомился с новыми друзьями, которые помогли ему с работой. И тогда же он познакомился с будущей женой Марией — солисткой группы "Шахерезада".

Парамонов старался бороться с пристрастием к алкоголю, поначалу ему это удавалось, но когда в семье родился сын, Сергей сорвался. Сначала Мария жалела Сергея и, несмотря на невыносимую жизнь, оставалась с ним, но один случай заставил её уйти.

"Очередной раз дома не оказалось поллитры. Он взял ребёнка за ногу, вышел на балкон и сказал: "Если ты не принесёшь бутылку, я разожму руку". Я позвала соседку, чтобы она говорила с ним. В то время по ночам продавали в киосках крепкие напитки. И я принесла бутылку, отдала ему и ушла в комнату", — вспомнила Мария в эфире шоу "Основано на реальных событиях" на телеканале НТВ.

Мария понимала, что ничем не может помочь Сергею, а оставаться с ним было опасно и для неё, и для маленького сына. Сергей хотел вернуть жену и сына, но при этом не собирался отказываться от выпивки. Вскоре в 1998 году в возрасте 36 лет Сергей Парамонов умер.

Уточнения

Сергей Владимирович Парамонов (25 июня 1961, Москва, СССР — 15 мая 1998, там же) — советский певец, получивший известность в СССР в 1972—1975 годах как солист Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения под руководством Виктора Попова, «советский Робертино Лоретти».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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