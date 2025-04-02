Цыганова вспомнила давнее интервью Дудю*: вот с кем она сравнила журналиста — такие слова никому не захочется услышать

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вика Цыганова пообщалась с kp. ru и вспомнила интервью, которое у неё и у её мужа Вадима Цыганова брал Юрий Дудь* (внесён Минюстом в список иноагентов).

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вика Цыганова

У Цыгановой негативное мнение о Дуде*. Она заявила, что ей поминутно хотелось встать и уйти, однако она не стала этого делать исключительно ради мужа, чтобы дать ему высказаться. Цыганова считает, что Дудь* — неприятный человек и предатель. Певица даже сравнила его с Иудой.

"Я думаю, что у всех предателей очень плохая участь. Это показал нам Иуда, который пошёл и за 33 серебряника удавился. Его искренне жаль. Ваша жизнь в ваших руках", — заявила Цыганова.

Уточнения



Ю́рий Алекса́ндрович Дудь (род. 11 октября 1986, Потсдам, ГДР) — российский журналист, видеоблогер, теле- и радиоведущий.



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