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Врачи отказались оперировать: Отар Кушанашвили раскрыл страшные подробности борьбы с раком

1:22
Шоу-бизнес

В прошлом году Отару Кушанашвили был поставлен диагноз, который разделил его жизнь на "до" и "после".

Скорая помощь
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скорая помощь

"Мне сказали, что у меня рак кишечника — и с этой секунды началась новая жизнь. Я понимаю отчётливо, умирать я не буду, чёрт побери! Бороться, бороться, бороться и победить рак!" — поделился своим настроем Отар в "Шоу Воли".

Это был рак сигмовидной кишки, который дошёл до четвёртой стадии. Нужна была срочная операция. В больнице, куда попал Кушанашвили, операцию делать отказались. Врачи не захотели брать на себя ответственность из-за известности журналиста и телеведущего, если вдруг во время операции случится самое страшное.

Кушанашвили повезло: в другой больнице операция была проведена, и прошла она успешно. Три недели Кушанашвили ничего не осознавал, но, к счастью, всё закончилось благополучно. Журналист уже прошёл несколько курсов химиотерапии.

Болезнь заставила Кушанашвили по-новому взглянуть на жизнь и ценить каждый прожитый день.

"Я приказываю себе оставшиеся годы жизни быть счастливым человеком и самым улыбающимся придурком. Каждый божий день я наслаждаюсь каждым мгновением", — пояснил Отар Кушанашвили.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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