Бесталанная, но самоуверенная: Соседов жёстко раскритиковал Гузееву — такое выдержит не каждая актриса

Сергей Соседов жёстко раскритиковал Ларису Гузееву в беседе с порталом "Страсти".
Соседов считает Гузееву посредственной актрисой и не понимает, почему Эльдар Рязанов именно её пригласил на главную роль в фильме "Жестокий романс". Соседов подчеркнул, что Гузеева к тому же говорит чужим голосом в экранизации пьесы Александра Островского.
"Актриса Лариса Гузеева — общего лица, средней руки и по большому счёту серьёзной творческой единицы из себя не представляет. И никогда не представляла. Таких сотни тысяч, если не миллионы", — считает критик.
Сергей уверен, что Гузееву знают только по этому фильму и по программе "Давай поженимся!". Соседов высказал предположение, что Гузеева стала ведущей этого популярного шоу только потому, что у неё есть хорошие связи.
"Поэтому, вероятно, ей и позволены любые эмоциональные проявления, дерзкие, а порой и хамские высказывания, неуважение к героям программы и не только. У меня вызывает искреннее недоумение долгое присутствие на ТВ этой бесталанной, но безумно самоуверенной, своенравной и высокомерной женщины", — добавил Сергей.
Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов Москвы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.