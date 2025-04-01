Бесталанная, но самоуверенная: Соседов жёстко раскритиковал Гузееву — такое выдержит не каждая актриса

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Соседов жёстко раскритиковал Ларису Гузееву в беседе с порталом "Страсти".

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сергей Соседов

Соседов считает Гузееву посредственной актрисой и не понимает, почему Эльдар Рязанов именно её пригласил на главную роль в фильме "Жестокий романс". Соседов подчеркнул, что Гузеева к тому же говорит чужим голосом в экранизации пьесы Александра Островского.

"Актриса Лариса Гузеева — общего лица, средней руки и по большому счёту серьёзной творческой единицы из себя не представляет. И никогда не представляла. Таких сотни тысяч, если не миллионы", — считает критик.

Сергей уверен, что Гузееву знают только по этому фильму и по программе "Давай поженимся!". Соседов высказал предположение, что Гузеева стала ведущей этого популярного шоу только потому, что у неё есть хорошие связи.

"Поэтому, вероятно, ей и позволены любые эмоциональные проявления, дерзкие, а порой и хамские высказывания, неуважение к героям программы и не только. У меня вызывает искреннее недоумение долгое присутствие на ТВ этой бесталанной, но безумно самоуверенной, своенравной и высокомерной женщины", — добавил Сергей.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов Москвы.



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