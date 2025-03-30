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Звёзды Голливуда против Американской киноакадемии: детали громкого протеста

1:20
Шоу-бизнес

Американская Академия кинематографических искусств и наук извинилась перед палестинским режиссёром Хамданом Баллалом, чья документальная лента "Нет другой земли" была удостоена премии "Оскар" в 2025 году. Ранее Академия подверглась критике за отсутствие прямого упоминания Баллала в своём заявлении, осуждающем насилие в отношении кинематографистов.

Первоначальное заявление Академии осуждало акты насилия, но не называло конкретных имён, что вызвало протест среди 690 представителей киноиндустрии. Среди подписавших письмо с критикой молчания организации были такие известные актёры, как Оливия Колман, Хоакин Феникс, Пенелопа Крус, Ричард Гир и Хавьер Бардем.

В ответ на это Академия выпустила новое заявление, в котором выразила сожаление по поводу предыдущего упущения и принесла извинения Хамдану Баллалу, подчеркнув, что осуждает насилие в отношении кинематографистов во всём мире.

Сам Баллал сообщил, что был задержан на 24 часа после нападения израильских поселенцев возле своего дома. Он рассказал, что нападение длилось около 15-20 минут, и он получил многочисленные травмы.

Уточнения

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук (англ. Academy Awards, дословно — «премия Академии»), с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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