Звезда Голливуда Николь Кидман рассказала о новой страсти — и это не кино

2:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Николь Кидман, обладательница премии "Оскар" и одна из самых влиятельных актрис Голливуда, поделилась неожиданной личной мечтой. Несмотря на насыщенную карьеру и активную светскую жизнь, актриса призналась, что давно чувствует симпатию к необычной породе кошек — сфинксам — и рассматривает возможность завести такого питомца. По её словам, она не раз подолгу рассматривала изображения этих кошек в интернете и была буквально очарована их внешностью.

Новый член семьи?

На сегодняшний день у Кидман уже есть три домашних питомца, однако актриса не исключает, что со временем её семья может пополниться ещё одним — необычным, харизматичным и лысым. Идея завести сфинкса возникла у неё не спонтанно: судя по всему, она давно испытывает интерес к этой породе. Такой шаг может стать не просто очередной прихотью, а отражением нового этапа в её жизни — более размеренного, личного, ориентированного на уют и внутренний комфорт.

Больше времени для себя

Мечта о новом питомце звучит особенно символично на фоне недавних новостей о том, что Кидман планирует взять паузу в актёрской карьере после завершения нескольких текущих проектов. В числе последних — сериал "Девять совсем незнакомых людей" и фильм "Холланд". Это решение может стать началом новой главы, в которой у актрисы появится больше времени на личные радости — в том числе и на заботу о необычном питомце.

Личность за кадром

Эта новость дала поклонникам возможность взглянуть на Кидман с другой стороны — не как на икону стиля или актрису мирового масштаба, а как на обычного человека с простыми желаниями. Её признание о любви к сфинксам показало: за образом звезды скрывается тёплая, домашняя личность, для которой важны не только награды и роли, но и живое существо, которое можно обнять после долгого рабочего дня.

Уточнения

Нико́ль Мэ́ри Ки́дман (англ. Nicole Mary Kidman; род. 20 июня 1967, Гонолулу, Гавайи, США) — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ.



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