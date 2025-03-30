Новый виток франшизы? Джош Хатчерсон заинтриговал поклонников

2:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Джош Хатчерсон, навсегда вписавший своё имя в историю поп-культуры благодаря роли Пита Мелларка в "Голодных играх", дал понять, что с радостью снова сыграл бы этого героя. Такое признание он сделал во время фан-конвента в Париже, где обсуждал своё участие в франшизе и возможное продолжение истории.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джош Хатчерсон

Хатчерсон выразил неподдельный интерес к судьбе своего персонажа после завершения основных событий саги. По его словам, ему самому любопытно, что происходило между финалом четвёртого фильма и тем моментом, когда у Пита и Китнисс появилась семья. Как изменился мир Панема? Как сложилась жизнь героев после того, как они сбежали из центра политических интриг? Эти вопросы волнуют не только актёра, но и миллионы поклонников по всему миру.

Интерес к теме вспыхнул с новой силой на фоне выхода пятой книги от Сьюзен Коллинз. Она станет вторым приквелом к основной истории и уже готовится к экранизации — релиз запланирован на осень 2026 года. Однако, несмотря на высокий интерес к предысториям, фанаты всё чаще задаются вопросом: а будет ли продолжение основного сюжета?

Пока официальных новостей от студии Lionsgate или самой Коллинз нет, но заявление Хатчерсона уже спровоцировало бурную реакцию. Актёр явно не исключает возможности вернуться к роли и даже готов поддержать любое фанатское движение, направленное на продолжение этой истории.

Хатчерсон снимался во всех четырёх фильмах франшизы, работая в тандеме с Дженнифер Лоуренс и Лиамом Хемсвортом. Их герои стали символами сопротивления и верности, а сама сага — частью культурного кода целого поколения. Возвращение хотя бы одного из них на экраны неизбежно станет событием.

Судя по всему, мяч сейчас на стороне Сьюзен Коллинз. А поклонники — и Хатчерсон вместе с ними — уже мысленно в Панеме, гадают, что же было дальше, и надеются снова увидеть своего любимого героя.

Уточнения

Джо́шуа Ра́йан (Джош) Ха́тчерсон (англ. Joshua Ryan (Josh) Hutcherson, род. 12 октября 1992, Юнион, Кентукки, США) — американский актёр и кинопродюсер, наиболее известен по ролям Пита Мелларка в серии фильмов «Голодные игры» и Майка Шмидта в фильме «Пять ночей у Фредди».



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