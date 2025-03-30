Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неудачная покупка: Зеленский стал человеком года благодаря взятке
Мародерство и преступления: бесчинства ВСУ на захваченных территориях
Доставка задерживается: военная помощь Украине осела в Польше
Подальше от пехоты: Европа намерена отправить морские и воздушные силы на Украину
Хотите сохранить яркость цвета? Эти простые правила спасут ваши волосы
Секрет автосалонов раскрыт — на чём они сейчас теряют и как этим воспользоваться
Как закончится конфликт: США намерены радикально пересмотреть отношения с РФ
Ядерное обновление: Америка обновит свой ядерный арсенал
Своего и не было: ВСУ признались, что уже третий год воюют иностранными снарядами

Новый виток франшизы? Джош Хатчерсон заинтриговал поклонников

2:10
Шоу-бизнес

Актёр Джош Хатчерсон, навсегда вписавший своё имя в историю поп-культуры благодаря роли Пита Мелларка в "Голодных играх", дал понять, что с радостью снова сыграл бы этого героя. Такое признание он сделал во время фан-конвента в Париже, где обсуждал своё участие в франшизе и возможное продолжение истории.

Джош Хатчерсон
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джош Хатчерсон

Хатчерсон выразил неподдельный интерес к судьбе своего персонажа после завершения основных событий саги. По его словам, ему самому любопытно, что происходило между финалом четвёртого фильма и тем моментом, когда у Пита и Китнисс появилась семья. Как изменился мир Панема? Как сложилась жизнь героев после того, как они сбежали из центра политических интриг? Эти вопросы волнуют не только актёра, но и миллионы поклонников по всему миру.

Интерес к теме вспыхнул с новой силой на фоне выхода пятой книги от Сьюзен Коллинз. Она станет вторым приквелом к основной истории и уже готовится к экранизации — релиз запланирован на осень 2026 года. Однако, несмотря на высокий интерес к предысториям, фанаты всё чаще задаются вопросом: а будет ли продолжение основного сюжета?

Пока официальных новостей от студии Lionsgate или самой Коллинз нет, но заявление Хатчерсона уже спровоцировало бурную реакцию. Актёр явно не исключает возможности вернуться к роли и даже готов поддержать любое фанатское движение, направленное на продолжение этой истории.

Хатчерсон снимался во всех четырёх фильмах франшизы, работая в тандеме с Дженнифер Лоуренс и Лиамом Хемсвортом. Их герои стали символами сопротивления и верности, а сама сага — частью культурного кода целого поколения. Возвращение хотя бы одного из них на экраны неизбежно станет событием.

Судя по всему, мяч сейчас на стороне Сьюзен Коллинз. А поклонники — и Хатчерсон вместе с ними — уже мысленно в Панеме, гадают, что же было дальше, и надеются снова увидеть своего любимого героя.

Уточнения

Джо́шуа Ра́йан (Джош) Ха́тчерсон (англ. Joshua Ryan (Josh) Hutcherson, род. 12 октября 1992, Юнион, Кентукки, США) — американский актёр и кинопродюсер, наиболее известен по ролям Пита Мелларка в серии фильмов «Голодные игры» и Майка Шмидта в фильме «Пять ночей у Фредди».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Домашние животные
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном Аудио 
Так больше не разрастается: как за 2 недели избавиться от хрена на участке
Садоводство, цветоводство
Так больше не разрастается: как за 2 недели избавиться от хрена на участке Аудио 
Охлобыстин об освобождении Михаила Ефремова: на свободе принесёт больше пользы
Шоу-бизнес
Охлобыстин об освобождении Михаила Ефремова: на свободе принесёт больше пользы
Популярное
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном

Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.

Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Истребитель-перехватчик МиГ-41. Самолёт шестого поколения покорит ближний космос Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Ночь наступит в обед: где в России можно увидеть солнечное затмение 29 марта
Ночь наступит в обед: где в России можно увидеть солнечное затмение 29 марта
Последние материалы
Смородина даёт урожай в 2 раза больше, если полить её не тем, чем принято
Секрет встроенного шкафа: где спрятать трубы и дефекты отделки
Эволюционный концерт: птицы получают кайф от собственного пения: судите сами
Рыба, от которой вы не успеете оправиться: скрытая угроза на вашей тарелке
SOS-улыбка: экспресс-отбеливание перед свиданием или фотосессией
На что смотреть в салоне, чтобы потом легко продать машину
ТОП-5 самых вместительных автобусов СССР
Слёзы чемпионов: Михаил Боярский раскрыл, о ком хотел бы снять трагический фильм
Хотите кота, но боитесь проблем? Эти породы не подведут
Миллионы тонн нефти: Венгрия и Россия готовят новую сделку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.