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Не вместе, но счастливы: Татьяна Буланова рассказала, почему не переехала к мужу в Москву

1:03
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова счастлива в браке с Валерием Рудневым, однако они не живут вместе: певица осталась в Санкт-Петербурге, а её избранник живёт в Москве.

Москва
Фото: unsplash.com by Arkady Lifshits, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Москва

У Булановой была возможность воссоединиться с мужем. Для этого ей было достаточно уехать в Москву. Валерий хотел, чтобы это произошло, однако Буланова ответила отказом. Она рассказала в беседе с mk.ru, что не мыслит себя вне Петербурга. Она была бы рада чаще видеться с мужем, но желание жить в любимом городе перевесило.

"Мой дом — это Петербург. Валера с 12 лет живёт в Москве. Так получилось, что, когда он со мной встретился шесть лет назад, он жил в Петербурге, а сейчас опять вернулся в Москву. Петербург — это моя жизнь. Моя душа там. Хотя я Москву очень люблю. Я обожаю старую Москву. Но всё равно, конечно, с наслаждением и невероятным чувством счастья возвращаюсь в Питер", — говорит Татьяна.

 

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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