Неожиданное заявление Куклачёва: осудивший уехавших артистов дрессировщик раскрыл своё отношение к Пугачёвой

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрий Куклачёв осуждает уехавших артистов и считает их предателями, однако для Аллы Пугачёвой он делает исключение. Дрессировщик рассказал о своём отношении к Примадонне в беседе с kp.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юрий Куклачёв

Куклачёв считает нелепой и неправильной идею лишить Пугачёву званий, которые она заслужила за долгие годы творческого пути. Он уверен, что певица любит свою страну, как и россияне любят Аллу Борисовну.

"Я считаю, что Алла Борисовна Пугачёва — настоящий патриот своей страны. Она любит Россию, она любит народ, она живёт с мыслями о том, что у неё остаются преданные поклонники, преданные друзья и те люди, которые её просто любят", — заявил Юрий Куклачёв.

Уточнения

Ю́рий Дми́триевич Куклачёв (род. 12 апреля 1949, Подрезково, Химкинский район, Московская область, СССР) — советский и российский артист цирка, ковёрный клоун, дрессировщик кошек, радиоведущий, писатель; народный артист РСФСР (1986), лауреат премии Ленинского комсомола (1980).



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