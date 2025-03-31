Надо было поговорить: Баста пожалел о ссоре с Децлом и раскрыл настоящую причину конфликта

1:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Между рэперами Бастой и Децлом когда-то возник конфликт. Сначала музыканты выясняли отношения между собой, а потом конфликт перешёл в соцсети.

Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Децл

Всё произошло из-за клуба "Газгольдер", принадлежавшего Басте. Шумная работа клуба раздражала Децла, хотя он сам часто проводил свободное время в клубе. Децл и Баста жили в соседних домах, и у них были дружеские отношения, но произошла ссора, рэперы начали публично оскорблять друг друга. Баста обозвал Децла "гермафродитом и лохматым чмом".

Дело дошло до суда. Баста выплатил Децлу 350 тысяч рублей за моральный ущерб, но примирения не произошло.

"Печальная история, да. Мне было горько читать его комментарии. Я просто не выдержал тогда. Он в "Газгольдере" проводил всё свободное время. Я совершил ошибку, мне надо было с ним просто поговорить. Сказать: "Кирюх, зря это всё делается. Ты переходишь грань". Но закрутилось как закрутилось", — вспоминал Василий Вакуленко (Баста) в YouTube-шоу "Вписка".

Когда Баста узнал о смерти Децла, сразу выразил соболезнования его родителям. Басту спросили, не хочет ли он посвятить Децлу какую-нибудь композицию.

"Ни один конфликт, ссора не стоят ничего, когда такое случается. Я бы сделал какой-нибудь трек, но его фанаты болезненно отреагируют на мою персону по понятным причинам. Это будет неуместно. Жаль, что так всё случилось. Берегите здоровье, ребята. Не употребляйте вещества. Это всегда заканчивается печально", — высказался Баста.

Уточнения

Ба́ста (настоящее имя — Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко; род. 20 апреля 1980, Ростов-на-Дону) — российский рэпер, музыкант, битмейкер, композитор, ютубер, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.



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