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Секрет длинных ног раскрыт: Яна Рудковская ответила на обвинения в использовании фотошопа

0:52
Шоу-бизнес

Яна Рудковская сейчас находится на отдыхе и много фотографируется, а потом выкладывает эти фото в своём блоге. Некоторым подписчикам не по душе снимки знаменитости. Хейтеры уверены, что фотографии не могут быть такими красивыми сами по себе. Рудковскую обвинили в злоупотреблении фотошопом.

Яна Рудковская
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яна Рудковская

Подписчикам показалось, что Рудковская корректирует свою фигуру с помощью специальных фильтров. Яна ответила, что ей уже надоело читать тупые комментарии, и объяснила маленькую хитрость, связанную с ракурсом.

"И где же я увеличиваю ноги, расскажите мне, пожалуйста. А всё дело в секрете как правильно держать телефон. Если вы фотографируетесь снизу, у вас всегда будут ноги казаться длиннее", — ответила Рудковская в личном блоге своим хейтерам.

 

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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