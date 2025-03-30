Секрет длинных ног раскрыт: Яна Рудковская ответила на обвинения в использовании фотошопа

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Яна Рудковская сейчас находится на отдыхе и много фотографируется, а потом выкладывает эти фото в своём блоге. Некоторым подписчикам не по душе снимки знаменитости. Хейтеры уверены, что фотографии не могут быть такими красивыми сами по себе. Рудковскую обвинили в злоупотреблении фотошопом.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яна Рудковская

Подписчикам показалось, что Рудковская корректирует свою фигуру с помощью специальных фильтров. Яна ответила, что ей уже надоело читать тупые комментарии, и объяснила маленькую хитрость, связанную с ракурсом.

"И где же я увеличиваю ноги, расскажите мне, пожалуйста. А всё дело в секрете как правильно держать телефон. Если вы фотографируетесь снизу, у вас всегда будут ноги казаться длиннее", — ответила Рудковская в личном блоге своим хейтерам.

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.