Поплавская против всепрощения: актриса объяснила, почему преследует звёзд шоу-бизнеса

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Яна Поплавская известна не только ролью в фильме "Про Красную Шапочку", но и своим крайне негативным отношением к некоторым звёздам шоу-бизнеса, в частности к Филиппу Киркорову, Лолите Милявской и Алле Пугачёвой.

Фото: commons.wikimedia.org by Kenzajoy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Концертный зал

Некоторым подписчикам надоели постоянные резкие выпады Поплавской в адрес артистов, и они призвали её успокоиться и дать им жить своей жизнью, но это предложение вызвало новую волну возмущения Поплавской.

"Вот это всепрощение, подставить вторую щеку, "да пусть их", "а что такого они сделали". Всё это и ведёт к процветанию вседозволенности. Плюнуть в душу, наступить на чувства россиян безнаказанно может каждый. Но попробуйте вы задеть чувства этих деятелей, они будут вам портить жизнь до конца своей жизни", — заявила Яна Поплавская.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.



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