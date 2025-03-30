Письмо без ответа и эротический сон бабушки: россиянин рассказал две странные истории про Филиппа Киркорова

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Один из почитателей творчества Филиппа Киркорова рассказал в своём Telegram-канале две истории, связанные с певцом.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Россиянин пишет стихи. Когда-то он стал задумываться о том, что на них получились бы отличные песни, которые мог бы спеть Киркоров, и он отправил ему письмо, однако ответа так и не дождался.

"Тогда, много лет назад, я раздобыл его электронную почту и написал большое душевное послание, в котором было что-то про меня, но в основном о том, какие я пишу классные стихи, и какие на них могут быть прекрасные песни, особенно если их исполнит он, Филипп Киркоров. Я даже уже представлял себе, как он их поёт, весь в волосах, глазах и перьях, а я получаю несметные гонорары и хожу в кафе "Пушкинъ" на завтраки, как какой-нибудь Илья Резник", — написал мужчина.

Он добавил, что, несмотря на долгое молчание Киркорова, продолжает надеяться, что рано или поздно король российской эстрады всё-таки не оставит без внимание его письмо. Также пользователь Сети рассказал и другую историю про Киркорова. На этот раз одной из главных героинь случившегося стала бабушка россиянина.

"Однажды, лет двадцать назад, моя бабушка легла спать, предварительно приняв что-то от язвы и посмотрев концерт звёзд российской эстрады, среди участников которого был и он — Филипп. На утро, за завтраком, бабушка выглядела максимально взволновано", — вспомнил автор публикации.

Бабушка не стала сохранять интригу и тут же рассказала членам семьи, что её так взволновало. Оказалось, что ей приснился эротический сон с Филиппом Киркоровым.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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