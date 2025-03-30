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Баня, караоке и ещё кое-что: Семенович раскрыла личный способ борьбы с плохим настроением

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Шоу-бизнес

Анна Семенович по натуре простой и жизнерадостный человек. Всем, кто следит за творчеством и жизнью Анны, давно известен её весёлый нрав, однако даже у неё иногда бывает плохое настроение. В таких случаях у звезды есть свои собственные проверенные средства, которые способны поднять ей настроение и уравновесить её душевное состояние. Об этом певица рассказала в личном блоге.

Баня
Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Баня

"Лично мне очень помогает баня, поход в караоке или вечер дома с пиццей и сериалом, смотря какое настроение", — ответила Семенович на вопрос подписчика.

Не так давно Семенович получила государственную награду. Она была удивлена этим событием и назвала его неординарным.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1978, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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