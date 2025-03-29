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Киану Ривз и Александра Грант: страстные поцелуи на глазах у всех

2:12
Шоу-бизнес

Голливудский актер Киану Ривз и его возлюбленная, художница Александра Грант, вновь привлекли внимание общественности, продемонстрировав свои чувства на публике. Пара, известная своей сдержанностью в отношении личной жизни, была замечена в Лос-Анджелесе во время романтического свидания. Фотографии, сделанные папарацци, запечатлели, как влюбленные держатся за руки и обмениваются нежными поцелуями, не стесняясь окружающих.

Киану Ривз
Фото: commons.wikimedia.org by Governo do Estado de São Paulo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Киану Ривз

История отношений

Киану и Александра знакомы более десяти лет, их дружба началась с совместных творческих проектов. В 2011 году они выпустили книгу "Ода счастью", где Грант выступила в роли иллюстратора, а Ривз — автора текста. В 2017 году они совместно основали издательство X Artists' Books, специализирующееся на выпуске художественных книг. Публично о своих романтических отношениях пара заявила в ноябре 2019 года, появившись вместе на гала-вечере LACMA Art+Film в Лос-Анджелесе.

Редкие совместные появления

Несмотря на длительные отношения, Киану и Александра редко появляются вместе на публичных мероприятиях. Однако в последние годы они стали чаще радовать поклонников совместными выходами. Так, в апреле 2023 года пара посетила гала-вечер в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе, где не скрывала своих чувств, обмениваясь поцелуями на глазах у публики. В июле 2024 года они вместе присутствовали на финале Гран-при Великобритании по автогонкам Формулы-1, вновь продемонстрировав гармонию в отношениях.

Совместные увлечения

Одним из факторов, укрепляющих их союз, является общее увлечение мотоциклами. В интервью Киану отмечал, что совместные поездки на мотоциклах помогают им лучше понимать друг друга и сближают их. Кроме того, они продолжают сотрудничать в творческих проектах, поддерживая и вдохновляя друг друга.

Уточнения

Киа́ну Чарльз Ривз (англ. Keanu Charles Reeves, [kiˈɑːnuː]; род. 2 сентября 1964, Бейрут, Ливан) — канадский актёр кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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