Как проводят время Энрике Иглесиас и Анна Курникова с подросшими детьми

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В марте 2025 года Энрике Иглесиас и Анна Курникова были замечены на семейном отдыхе в Майами вместе с тремя детьми: пятилетними близнецами Николасом и Люси, а также трехлетней Марией. Папарацци запечатлели, как Энрике и Николас рыбачили с причала, после чего семья отправилась на морскую прогулку на яхте, управляемой самим певцом. Анна и дочери наслаждались солнечными лучами на носу судна.

Фото: commons.wikimedia.org by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Энрике Иглесиас

Предыстория отношений

Пара познакомилась в 2001 году на съемках клипа Энрике "Escape" и с тех пор поддерживает длительные отношения. Несмотря на многолетний союз, они официально оформили брак только в 2023 году, предпочитая скромную церемонию без пышного торжества.

Семейная жизнь и воспитание детей

Энрике и Анна известны своим стремлением к приватности, особенно когда дело касается их детей. Они редко делятся подробностями личной жизни, однако изредка публикуют трогательные семейные фотографии. В 2024 году Анна поделилась снимками подросших детей, что вызвало теплый отклик у поклонников.

Уточнения

Энри́ке Миге́ль Игле́сиас Прейсле́р (исп. Enrique Miguel Iglesias Preysler; род. 8 мая 1975, Мадрид) — испанский певец, автор песен, музыкальный продюсер и актёр.



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