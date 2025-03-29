Стадион, кольцо, букет: Алексей Столяров сделал предложение Веры Бондаревой

2:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный фитнес-блогер и телеведущий Алексей Столяров сделал предложение своей возлюбленной, Вере Бондаревой, в атмосфере настоящей сказки. Местом для романтического события стал стадион "Динамо", где, как сообщают источники, Алексей вручил Вере кольцо, которое в точности повторяет знаменитое украшение принцессы Дианы — с сапфиром и бриллиантами.

Фото: Личный аккаунт "stoliarovaleksey" в Instagram Алексей Столяров

Вера, не скрывая эмоций, сказала "да". Этот момент стал кульминацией их отношений, начавшихся чуть меньше года назад, в июле 2024-го. Тогда пара впервые появилась вместе на публике, а уже осенью Вера поймала свадебный букет, что, судя по всему, стало своеобразным пророчеством: вскоре после этого она в шутку (или всерьёз?) обратилась к Алексею с вопросом о кольце в социальных сетях. И, похоже, дождалась — но не просто кольца, а настоящего жеста.

Поклонники пары с восторгом следят за развитием их романа. К тому же, Алексей уже хорошо знаком публике не только как блогер, но и как участник медийной драмы предыдущих лет. До этих отношений он состоял в серьёзном союзе с Ксенией Шойгу — дочерью бывшего министра обороны России. Их познакомил совместный спортивный проект в 2019 году, а в 2021-м у пары родилась дочь Милана.

Однако в августе 2023 года Ксения официально объявила о расставании с Алексеем. В своём заявлении она подчеркнула, что, несмотря на разрыв, они остаются друзьями, поддерживают тёплое общение, совместно воспитывают дочь и продолжают работать над общими проектами.

Теперь же жизнь Столярова, похоже, выходит на новый виток. Счастливая, открытая и романтичная помолвка стала символом его следующей главы — главы, в которой есть любовь, смелые поступки и кольцо, достойное королевской семьи. Поклонники с нетерпением ждут новостей о будущей свадьбе.

Уточнения

Алексе́й Ви́кторович Столяро́в (род. 25 февраля 1990, Ленинград) — российский фитнес-блогер, телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.