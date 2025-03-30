Случай на рынке изменил всё: Стоянов раскрыл секрет появления песни Варум в Городке

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Раньше, когда по телевидению показывали программу "Городок" с Юрием Стояновым и Ильёй Олейниковым, песня "Городок" всегда звучала в заставке и ассоциировалась с любимым многими юмористическим шоу.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юрий Стоянов

На Стоянова нахлынули воспоминания после того, как недавно в шоу "Один в один" Валерия Ланская в образе Анжелики Варум спела эту песню. Стоянову очень понравилось исполнение. Он рассказал историю появления этого хита в "Городке".

"Мы шли мимо кузнечного рынка — в палатках на простых кассетах зазвучала эта песня таким детско-взрослым женским голосом. Как будто током ударило. И прямо с этой кассетой, в этом качестве… 122 перезаписи — эта песня выходила несколько лет в эфир, пока мы не получили нормальную копию", — приводит слова Стоянова kp.ru.

Уточнения

Ю́рий Никола́евич Стоя́нов (род. 10 июля 1957 года, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, юморист, пародист, телеведущий, музыкант ; народный артист Российской Федерации (2001).



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