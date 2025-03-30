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Он кивнул головой: Костюшкин оправдался за использование хита Жукова

1:38
Шоу-бизнес

Недавно Стас Костюшкин представил новый сингл "Капают слёзки". Послушав сингл, фанаты отметили, что он очень похож на хит Сергея Жукова из "Руки вверх!", причём совпало даже название.

Стас Костюшкин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стас Костюшкин

Сам Сергей Жуков также узнал в сингле свой хит. Ходили слухи, что Жуков подал в суд на Костюшкина и потребовал, чтобы сингл был отовсюду удалён. Костюшки признал, что всё произошло из-за недопонимания.

"Дело в том, что я был на премьере фильма "Руки вверх!". Проходил мимо, Серёга был в толпе журналистов, и я спросил: "Серёга, я твой трек возьму в свой?" И он кивнул. Ну, мне так показалось. Там много народу было… Но он кивнул головой, реально, да! И я подумал, ну, значит, согласился, всё. А потом я начал ему звонить, а у него то "ВТБ Арена", то "Лужники". Трубки не берёт. Я думаю, ну он же тогда согласился, и что теперь?" — рассказал Костюшкин "СтарХиту".

Сингл в исполнении Костюшкина прозвучал в шоу "Конфетка" на ТНТ. В сингле был использован целый куплет из хита Жукова без изменения. Зрителям очень понравилось, как Костюшкин обыграл хит "Капают слёзки", сделав из него пародию. Фанаты оставили много положительных отзывов на вариант песни в исполнении Костюшкина.

Недопонимание разрешилось, артисты помирились и выпустили видео, в котором они едут вместе в одном авто и поют тот самый сингл.

Уточнения

Станисла́в Миха́йлович Костюшкин (род. 20 августа 1971, Одесса) — российский певец и поэт, участник дуэта «Чай вдвоём», создатель проекта «A-Dessa», предприниматель, телеведущий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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