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Бородина призналась, что общается с лишённой свободы Блиновской

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Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что не отвернулась от попавшей в беду Елены Блиновской.

Блогер Елена Блиновская
Фото: Телеграм-канал Елены Блиновской is licensed under public doman
Блогер Елена Блиновская

Ксения Бородина призналась, что продолжает общение с королевой "Марафонов желаний" Еленой Блиновской, которую приговорили к пяти годам лишения свободы за махинации в вопросах уплаты налогов.

Звезда "Дома-2" поддерживает подругу письмами, переживая за её наследников, которых разлучили с матерью.

"Мы с Леной пишем письма друг другу, всё, что я могу, я делаю. Тоже переживаю сильно за деток и за неё. Дай Бог всё образуется", — написала звезда ТВ в соцсетях в ответ на вопросы подписчиков.

Ранее продюсер Яна Рудковская пожалела четверых детей Елены Блиновской, которых некому воспитывать, так как отец наследников отправился на СВО.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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