Юрий Лоза пожаловался на пробки у Кремля: перекрывают на всякий случай

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза вышел из себя из-за того, что ему приходится отстаивать долгие пробки из-за выезда из Кремля.

Фото: Yükleyenin kendi çalışması by W. Bulach, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Красная площадь

Юрий Лоза рассказала, что на Манежной улице в Москве есть участок длиной 500 метров, который идёт от Кремлёвской набережной до улицы Моховая.

"Когда едешь по набережной, постоянно боишься, что перекрёсток с Манежной может быть перекрыт. Дело в том, что в конце этой маленькой улицы находится выезд из Кремля", — написал артист в своём Telegram-канале.

Не нравится Лозе то, что дорожное движение может быть остановлено на целых полчаса. В это время передвигаются только полицейские машины.

"Почему нельзя перекрывать движение только перед тем, как они действительно надумают куда-то ехать, а не на всякий случай?" — выразил своё мнение певец.

Лоза отметил, что простоял в пробке напрасно, так как никто из начальников, по его словам, так и не поехал никуда.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.