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Юрий Лоза пожаловался на пробки у Кремля: перекрывают на всякий случай

1:01
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза вышел из себя из-за того, что ему приходится отстаивать долгие пробки из-за выезда из Кремля.

Красная площадь
Фото: Yükleyenin kendi çalışması by W. Bulach, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Красная площадь

Юрий Лоза рассказала, что на Манежной улице в Москве есть участок длиной 500 метров, который идёт от Кремлёвской набережной до улицы Моховая.

"Когда едешь по набережной, постоянно боишься, что перекрёсток с Манежной может быть перекрыт. Дело в том, что в конце этой маленькой улицы находится выезд из Кремля", — написал артист в своём Telegram-канале.

Не нравится Лозе то, что дорожное движение может быть остановлено на целых полчаса. В это время передвигаются только полицейские машины.

"Почему нельзя перекрывать движение только перед тем, как они действительно надумают куда-то ехать, а не на всякий случай?" — выразил своё мнение певец.

Лоза отметил, что простоял в пробке напрасно, так как никто из начальников, по его словам, так и не поехал никуда.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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