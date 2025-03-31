Юрий Лоза пожаловался на пробки у Кремля: перекрывают на всякий случай

Певец Юрий Лоза вышел из себя из-за того, что ему приходится отстаивать долгие пробки из-за выезда из Кремля.
Юрий Лоза рассказала, что на Манежной улице в Москве есть участок длиной 500 метров, который идёт от Кремлёвской набережной до улицы Моховая.
"Когда едешь по набережной, постоянно боишься, что перекрёсток с Манежной может быть перекрыт. Дело в том, что в конце этой маленькой улицы находится выезд из Кремля", — написал артист в своём Telegram-канале.
Не нравится Лозе то, что дорожное движение может быть остановлено на целых полчаса. В это время передвигаются только полицейские машины.
"Почему нельзя перекрывать движение только перед тем, как они действительно надумают куда-то ехать, а не на всякий случай?" — выразил своё мнение певец.
Лоза отметил, что простоял в пробке напрасно, так как никто из начальников, по его словам, так и не поехал никуда.
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».
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