Юрист объяснил, как Ларисе Долиной удалось спасти квартиру после атаки мошенников

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лариса Долина празднует победу, так как отстояла в суде свою московскую недвижимость, на которую покусились мошенники.

Фото: ВК-аккаунт Ларисы Долиной is licensed under public doman Певица Лариса Долина

Суд встал на сторону Ларисы Долиной, которая чуть было не лишилась пятикомнатной квартиры в Хамовниках. Недвижимость она продала, передав деньги аферистам.

Сделку с куплей-продажей признали недействительной. Эксперты оценили состояние артистки в момент сделки как "психически неустойчивое".

Юрист Михаил Алексеев предположил, что в суде могли доказать злонамеренное поведение покупательницы квартиры. Не исключено также, что новая хозяйка недвижимости не смогла объяснить, откуда она взяла 112 миллионов рублей.

Эксперт отметил, что как правило людям не удаётся в подобных ситуациях отстоять свои права.

"А этот судебный акт закладывает новую практику. С одной стороны, он защищает владельцев квартир от мошенников. А с другой, да так любую сделку можно будет задним числом отменить", — цитирует слова юриста Telegram-канал "Светский хроник".

Ранее сообщалось, что Долина снова стала жертвой мошенников.

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