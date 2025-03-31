Похудевший на 25 кг Садальский рассказал о своём рационе питания

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущий борьбу с лишним весом актёр Станислав Садальский объяснил, чем он питается.

Фото: Телеграм-канал Станислава Садальского is licensed under public doman Актёр Станислав Садальский

Станислав Садальский объяснил, что ему удалось похудеть на 25 килограммов.

Об этом актёр рассказал в кулинарном шоу Натальи Гулькиной. Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" признался, какую еду любит больше всего.

"Еду предпочитаю простую — ту, что бабушка мне в детстве готовила. Каши, сырники, варёную картошку, селёдочку", — перечислил свои любимые продукты питания заслуженный артист РСФСР.

Садальский признался, что обожает хлебобулочные изделия.

Ранее Станислав Садальский рассекретил рецепт кофейного напитка, который помогает ему сохранять здоровье.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).



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