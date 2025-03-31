Похудевший на 25 кг Садальский рассказал о своём рационе питания

Ведущий борьбу с лишним весом актёр Станислав Садальский объяснил, чем он питается.
Станислав Садальский объяснил, что ему удалось похудеть на 25 килограммов.
Об этом актёр рассказал в кулинарном шоу Натальи Гулькиной. Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" признался, какую еду любит больше всего.
"Еду предпочитаю простую — ту, что бабушка мне в детстве готовила. Каши, сырники, варёную картошку, селёдочку", — перечислил свои любимые продукты питания заслуженный артист РСФСР.
Садальский признался, что обожает хлебобулочные изделия.
Ранее Станислав Садальский рассекретил рецепт кофейного напитка, который помогает ему сохранять здоровье.
Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).
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