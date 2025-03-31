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Ксения Бородина рассекретила операцию по пластике груди

0:52
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина объяснила, почему не жалеет о пластической операции на груди.

Телеведущая Ксения Бородина
Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman
Телеведущая Ксения Бородина

Ксения Бородина призналась, что прибегла к хирургической коррекции формы груди, когда была моложе.

Звезда "Дома-2" объяснила, что одобряет своё решение в прошлом, так как сейчас ни за что бы не решилась на такой шаг даже ради красоты своего тела.

"Молодец, что тогда решилась. Сейчас бы никогда на это не пошла, потому что вижу, как тяжело всем даются эти операции с возрастом", — объяснила Бородина в беседе с подписчиками в соцсетях.

Она похвасталась своей грудью, опубликовав фото в купальнике.

Ранее сообщалось, что грудь жены рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори стала хитом в сфере пластической хирургии. Женщины массово просят сделать так же.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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