Наргиз Закирова сделала татуировку со Степаном Бандерой* на бедре

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Уроженка Ташкента, получившая популярность в России, певица с паспортом США Наргиз Закирова активно поддерживает украинцев за рубежом, сообщает EADaily.

Фото: ВК-аккаунт Наргиз Закировой is licensed under Public domain Певица Наргиз Закирова

На концерте в Майами Наргиз Закирова выступала, обернувшись в украинский флаг, сцена была оформлена гербом Украины в виде горящего трезубца.

Сама певица набила себе татуировку со Степаном Бандерой* на бедре.

В 2023 году в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) Наргиз рассказала о помощи ВСУ и готовности отказаться от паспорта РФ.

В 2022 году певицу депортировали в Узбекистан. Ей запрещён въезд в Россию на 50 лет — до 2072 года.

*- Степан Бандера – идеолог украинского национализма и один из главных инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии (УПА), организация, признанная в России экстремистской и запрещённая 17.11.2014.

Уточнения

Нарги́з Пула́товна Заки́рова (узб. Наргиз Пўлатовна Зокирова, Nargiz Po‘latovna Zokirova; род. 6 октября 1970, Ташкент, УзССР, СССР), более известна мононимно как Нарги́з, — российская, узбекская и американская певица, рок-музыкант, телеведущая.



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