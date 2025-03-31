Мария Погребняк устроила весеннюю фотосессию с сыновьями

Многодетная мать Мария Погребняк поделилась красивыми семейными снимками.
Мария Погребняк разместила в социальных сетях серию красивых весенних снимков.
Блогер облачилась в лавандовое платье и попозировала с тремя из своих четырёх сыновей, включая полугодовалого Владимира.
"Позитивных выходных. Любви и весеннего настроения", - написала под кадрами звезда.
Ранее между Марией Погребняк и Виталием Милоновым разразился публичный спор из-за слов блогера по поводу необходимости оплачивать труд домохозяек. Конфликт был улажен после извинений Милонова.
Вита́лий Валенти́нович Мило́нов (род. 23 января 1974, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы VII и VIII созывов, член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года от партии «Единая Россия».
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