Мария Погребняк устроила весеннюю фотосессию с сыновьями

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Многодетная мать Мария Погребняк поделилась красивыми семейными снимками.

Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк с сыновьями

Мария Погребняк разместила в социальных сетях серию красивых весенних снимков.

Блогер облачилась в лавандовое платье и попозировала с тремя из своих четырёх сыновей, включая полугодовалого Владимира.

"Позитивных выходных. Любви и весеннего настроения", - написала под кадрами звезда.

Ранее между Марией Погребняк и Виталием Милоновым разразился публичный спор из-за слов блогера по поводу необходимости оплачивать труд домохозяек. Конфликт был улажен после извинений Милонова.

Уточнения

Вита́лий Валенти́нович Мило́нов (род. 23 января 1974, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы VII и VIII созывов, член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года от партии «Единая Россия».



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